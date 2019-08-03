Циклон принесет грозы с градом даже на юг Украины: прогноз на воскресенье

В воскресенье в Украину придет циклон из Румынии. 4 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов.

На курортах Карпатского региона ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, температурав Моршине ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса, в Трускавце ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса, в Сваляве ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, умеренный, а местами сильный дождь, в Днепропетровской области днем сильный дождь, местами грозы и град, ветер северо-западный, 7-8=12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +16…+23 градуса.

На востоке Украины облачно, сильный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины облачно, сильный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Крыму облачно, сильный дождь, грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте сильный дождь, гроза, местами град, порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +21…+23 градуса.

3 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы +22 градуса; в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на август: ожидается сухая и не жаркая погода.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября, а спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах.

Тем временем, согласно прогнозу Наталки Диденко, циклон из Румынии испортит погоду на выходных, но уже на следующей неделе в Украине потеплеет.