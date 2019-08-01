Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы

По лунному календарю, который в июле рекомендовал заняться карьерой, первая неделя августа 2019 также будет успешна для карьеры и обучения. В эти дни полезно заводить новые знакомства, которые могут пригодяться в будущем. Первая неделя августа начнется с Новолуния. Именно в это время астрологи рекомендуют строить планы на будущее и ставить смелые цели. Но с реализацией задуманного стоит повременить, молодая Луна – не самое подходящее для этого время, пишет Meteoprog.\r\nАвгуст считается месяцем свадеб, обратите внимание, что не все даты благоприятны для бракосочетания.\r\nЛунный календарь на август 2019, благоприятные дни:\r\n\r\n2 августа – 2 лунные сутки. Молодая Луна во Льве.\r\n5 августа - 5 лунный день. Молодая Луна в знаке Весов.\r\n6 августа - 6 лунные сутки. Молодая Луна в Весах.\r\n\r\nЛунный календарь на август 2019, неблагоприятные дни:\r\n\r\n1 августа – 1 лунные сутки. Новолуние в знаке Льва.\r\n3 августа - 3 лунные сутки. Растущая Луна в Деве.\r\n4 августа - 4 лунные сутки. Растущая Луна в Деве.\r\n8 августа - 7 лунные сутки. Молодая Луна в Скорпионе.\r\n\r\nЛунный календарь на август 2019, рекомендации на каждый день:\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 2 июля прошло солнечное затмение. После чего украинцев предупредили о лунном затмении, которое могло принести немало неприятностей.\r\n