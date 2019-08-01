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01 августа 2019, четверг, 06:10 462 Инфографика
Lifestyle 2019-08-01T06:10:02+03:00
Українські Новини
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы

Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы

Новолуние. Фото: pixabay.com
Новолуние. Фото: pixabay.com

По лунному календарю, который в июле рекомендовал заняться карьерой, первая неделя августа 2019 также будет успешна для карьеры и обучения. В эти дни полезно заводить новые знакомства, которые могут пригодяться в будущем. Первая неделя августа начнется с Новолуния. Именно в это время астрологи рекомендуют строить планы на будущее и ставить смелые цели. Но с реализацией задуманного стоит повременить, молодая Луна – не самое подходящее для этого время, пишет Meteoprog.

Август считается месяцем свадеб, обратите внимание, что не все даты благоприятны для бракосочетания.

Лунный календарь на август 2019, благоприятные дни:

  • 2 августа – 2 лунные сутки. Молодая Луна во Льве.
  • 5 августа - 5 лунный день. Молодая Луна в знаке Весов.
  • 6 августа - 6 лунные сутки. Молодая Луна в Весах.

Лунный календарь на август 2019, неблагоприятные дни:

  • 1 августа – 1 лунные сутки. Новолуние в знаке Льва.
  • 3 августа - 3 лунные сутки. Растущая Луна в Деве.
  • 4 августа - 4 лунные сутки. Растущая Луна в Деве.
  • 8 августа - 7 лунные сутки. Молодая Луна в Скорпионе.

Лунный календарь на август 2019, рекомендации на каждый день:

Как сообщали Українські Новини, 2 июля прошло солнечное затмение. После чего украинцев предупредили о лунном затмении, которое могло принести немало неприятностей.

 

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