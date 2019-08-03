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03 августа 2019, суббота, 06:00 574 Карта
Жизнь 2019-08-03T06:00:02+03:00
Українські Новини
Циклон из Румынии испортит погоду на выходных: синоптик рассказала, когда вернется тепло

Циклон из Румынии испортит погоду на выходных: синоптик рассказала, когда вернется тепло

Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

В Украину с юго-запада Европы, из Румынии, идет циклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В субботу, 3 августа днем, в Одесской и Прикарпатье начнутся дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом", - предупредила синоптик.

По ее словам, циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и воскресного дня перемещаться с запада на восток.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

Поэтому днем 3 августа, ночью и днем 4 августа на юге Украины, в центральных областях, в Прикарпатье и на Востоке - дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах шквалы.

"Кто живет в этих областях, отдыхает или по делам - будьте внимательны", - предупредила Диденко.

По ее словам, север Украины и Запад (кроме Прикарпатья) избежит прямого влияния циклона - в субботу-воскресенье там ожидаются небольшие дожди с периодическими с прояснениями.

Температура воздуха на ыходными остается невысокой в большинстве областей Украины, + 20 + 24 градуса.

На юге в субботу еще будет жарко, + 25 + 30, а в воскресенье, 4-го августа, на юге и востоке, градусы существенно упадут, похолодает.

В Киеве в субботу и воскресенье небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит + 20 + 22 градуса.

В воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер.

"Со вторника в Украине начнет теплеть", - написала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на август: ожидается сухая и не жаркая погода. 

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября, а спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Украине местами пройдут дожди, температура воздуха днем прогреется до +27.

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