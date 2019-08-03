Циклон принесе грози з градом навіть на південь України: прогноз на неділю

У неділю в Україну прийде циклон з Румунії. 4 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.На курортах Карпатського регіону вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, температурав Моршині вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси, у Трускавці вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси, у Сваляві вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, помірний, а місцями сильний дощ, у Дніпропетровській області вдень сильний дощ, місцями грози і град, вітер північно-західний, 7-8=12 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На сході України хмарно, сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 17-22 м/с, місцями пориви 25-30 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На півдні України хмарно, сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-західний, 17-22 м/с, місцями пориви 25-30 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Криму хмарно, сильний дощ, грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті сильний дощ, гроза, місцями град, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +21...+23 градуси.

3 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у районі Одеси +22 градуси; у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень: очікується суха і не спекотна погода.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня, а рятувальники попередили українців про шквали та загрози.

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, циклон з Румунії зіпсує погоду на вихідних, але вже наступного тижня в Україні потеплішає.