Циклон принесе грози з градом навіть на південь України: прогноз на неділю

У неділю в Україну прийде циклон з Румунії. 4 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +18...+25 градусів.\r\nУ Карпатах вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.На курортах Карпатського регіону вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, температурав Моршині вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси, у Трускавці вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси, у Сваляві вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, помірний, а місцями сильний дощ, у Дніпропетровській області вдень сильний дощ, місцями грози і град, вітер північно-західний, 7-8=12 м\/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +16...+23 градуси.\r\nНа сході України хмарно, сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 17-22 м\/с, місцями пориви 25-30 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +16...+22 градуси.\r\nНа півдні України хмарно, сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-західний, 17-22 м\/с, місцями пориви 25-30 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +18...+25 градусів.\r\nУ Криму хмарно, сильний дощ, грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Ялті сильний дощ, гроза, місцями град, пориви вітру 15-20 м\/с. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\n3 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у районі Одеси +22 градуси; у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень: очікується суха і не спекотна погода.\r\nТим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня, а рятувальники попередили українців про шквали та загрози.\r\nЗгідно з прогнозом Наталки Діденко, циклон з Румунії зіпсує погоду на вихідних, але вже наступного тижня в Україні потеплішає.