Война на востоке: 10 обстрелов за сутки, ранены двое бойцов ВСУ

За прошедшие боевики, 20 офицеров из командования которых были уволены Россией за воровство, десять раз нарушали режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Новоселовка Вторая - с ручного противотанкового гранатомета;

- дважды у Богдановка - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- окраины Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

- дважды неподалеку Нижнетеплого - из крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Луганское - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;

- два раза у Южного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 3 августа, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского - из стрелкового оружия и у Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Военные подчеркивают, что Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля на Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы. 1 августа пункт возобновил свою работу.