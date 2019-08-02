Российское командование выслало с Донбасса 20 офицеров из-за воровства, - Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что российское командование уволило с должностей и выслало с Донбасса 20 офицеров из-за разворовывания материальных ресурсов в июле.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что в июле на оккупированные территории ОРДЛО прибыла инспекционная комиссия из РФ и была проведена ротация офицеров в подразделениях оккупантов.

"Данные мероприятия связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа Вооруженных сил РФ (Ростов-на-Дону) в июле этого года многочисленных злоупотреблений служебным положением российских офицеров и их причастность к разворовыванию материальных ресурсов: продуктов питания, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и запчастей. Как сообщает ГУР Минобороны, по решению российского командования более 20 причастных к злоупотреблениям офицеров ВС РФ отстранены от занимаемых должностей и высланы с временно оккупированной в Донецкой и Луганской областях в Россию", - сообщил спикер Минобороны.

Уволенных офицеров заменили новоприбывшие российские военные.

Ранее разведка Минобороны Украины заявила, что боевики прячут личный состав и вооружение в объектах гражданской инфраструктуры на Донбассе.