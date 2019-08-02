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02 августа 2019, пятница, 17:03 84
Общество 2019-08-02T17:06:31+03:00
Українські Новини
На Пешеходном мосту на Трухановом острове обвалились части железобетонных конструкций

На Пешеходном мосту на Трухановом острове обвалились части железобетонных конструкций

Пешеходный мост. Фото: Facebook/ Кличко - мер
Пешеходный мост. Фото: Facebook/ Кличко - мер

Часть железобетонных конструкций Пешеходного моста на Трухановом острове в Киеве обрушилась, однако Киевская городская государственная администрация заверяет в его безопасности для пешеходов.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українські Новини.

"По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре №3 (пролет 2-3, не судоходный)", - говорится в нем.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" заявляет, что мост безопасный для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов коммунального предприятия "Киевавтодормост".

В сообщении отмечается, что на мосту проводят дополнительные обследования, идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведение глубокого специального обследования.

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента просил правоохранителей проверить прозрачность проведения тендеров на строительство Подольсько-Воскресенского и Шулявского мостов, а также пешеходного моста между Владимирской Горкой и Аркой Дружбы народов.

Ранее КГГА обещала заменить поврежденное стекло на пешеходном мосту между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов 31 июля.

Также НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений при строительстве велосипедно-пешеходного моста.

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