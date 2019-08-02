На Пешеходном мосту на Трухановом острове обвалились части железобетонных конструкций

Часть железобетонных конструкций Пешеходного моста на Трухановом острове в Киеве обрушилась, однако Киевская городская государственная администрация заверяет в его безопасности для пешеходов.\r\nОб этом говорится в сообщении КГГА, передают Українські Новини.\r\n"По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре №3 (пролет 2-3, не судоходный)", - говорится в нем.\r\nКоммунальная корпорация "Киевавтодор" заявляет, что мост безопасный для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов коммунального предприятия "Киевавтодормост".\r\nВ сообщении отмечается, что на мосту проводят дополнительные обследования, идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведение глубокого специального обследования.\r\nКак сообщали Українські Новини, Офис Президента просил правоохранителей проверить прозрачность проведения тендеров на строительство Подольсько-Воскресенского и Шулявского мостов, а также пешеходного моста между Владимирской Горкой и Аркой Дружбы народов. Ранее КГГА обещала заменить поврежденное стекло на пешеходном мосту между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов 31 июля.Также НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений при строительстве велосипедно-пешеходного моста.