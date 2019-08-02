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02 серпня 2019, пʼятниця, 10:16 21
Фінанси 2019-08-02T11:44:02+03:00
Українські Новини
Курс долара і євро в обмінниках злетів

Курс долара і євро в обмінниках злетів

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс купівлі - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 16,99 коп. до 27,8052 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,8 коп. до 28,3652 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,1597 25,5479 27,8052 28,3652 3,54 4,09
Максимальний 25,3600 25,7000 28,0800 28,7000 3,92 5,00
Мінімальний 24,5000 25,4300 27,0000 28,1500 2,50 3,92

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.

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