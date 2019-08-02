Курс долара і євро в обмінниках злетів

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH\/USD, курс купівлі - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 16,99 коп. до 27,8052 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 17,8 коп. до 28,3652 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,1597\r\n25,5479\r\n27,8052\r\n28,3652\r\n3,54\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,3600\r\n25,7000\r\n28,0800\r\n28,7000\r\n3,92\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,4300\r\n27,0000\r\n28,1500\r\n2,50\r\n3,92\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD.\r\n1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nТим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.