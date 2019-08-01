Держбюро розслідувань допитало Кличка

Державне бюро розслідувань допитало мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГБР.

"Допитали. Особисто приходив", - сказав він.

За його словами, допит відбувся 31 липня.

Кличка допитали у справі, пов'язаній із земельними ділянками в Києві, як свідка.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко просить Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов заявив, що Кличка можуть примусово доставити на допит, який він двічі прогуляв.

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Тим часом Віталій Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера столиці і полетів до США для зустрічі з адвокатом Президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джуліані.