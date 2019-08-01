Держбюро розслідувань допитало Кличка

Державне бюро розслідувань допитало мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в ГБР.\r\n"Допитали. Особисто приходив", - сказав він.\r\nЗа його словами, допит відбувся 31 липня.\r\nКличка допитали у справі, пов'язаній із земельними ділянками в Києві, як свідка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кличко просить Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.\r\nРаніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов заявив, що Кличка можуть примусово доставити на допит, який він двічі прогуляв. \r\nКабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.\r\nТим часом Віталій Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера столиці і полетів до США для зустрічі з адвокатом Президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джуліані.