В деле против судей ОАСК прослеживается месть Сытника, - Попович

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович считает, что в деле против судей Окружного админсуда Киева прослеживается вопрос мести директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Обыски в суде и месть Сытника это все взаимосвязано, потому что дела, которые рассматривались в Окружном админсуде имели широкий резонанс. Это дело по Привату и комплекс дел, связанных с церковными вопросами. Также есть комплекс дел, которые были на слуху, это дело Манафорта, а именно вмешательство в выборы США, также и дело, которое касается Сытника относительно его назначения, которое на данный момент еще не рассмотрено. Также был комплекс дел относительно Совета общественного контроля НАБУ. Нельзя забывать дело Маселко, которого признали незаконно избранным в совет", - сказал он.

По его словам, правоохранители такими действиями против судей ОАСК хотят повлиять на них для принятия выгодным им решений.

"НАБУ, без внесения ведомостей в ЕРДР, проводили оперативно-розыскные мероприятия. Другими словами, они собирали незаконную информацию о людях. Есть определенные решения, которые вынес ОАСК по этому вопросу. Прослеживается этот вопрос мести (Сытника), потому что, если завтра принципиальных судей обвинят в чем-то, то станет вопрос: а) их отстранят от работы; б) НАБУ сможет осуществлять давление на других судей по таким же категориям дел и фактически сделать судью ручным", - уверен эксперт.

Попович удивлен, почему по этому процессу пытаются втянуть президента Владимира Зеленского.

"Хотя все они прекрасно понимают, что у президента нет полномочий влиять на судебную ветвь власти. Есть соответствующая процедура. Этим вопросом должен заниматься Высший совет правосудия и это Сытник и Горбатюк должны прекрасно понимать", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

Адвокат Александр Шадрин считает, что комментарии людей, которые не являются специалистами в отрасли по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов, которое опровергает его глава Павел Вовк, подрывают доверие к суду.