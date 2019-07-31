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31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 10:36 37
Судебная власть 2019-07-31T10:43:29+03:00
Українські Новини
Комментарии непрофессионалов по делу судей ОАСК подрывают доверие к суду, - юрист Шадрин

Комментарии непрофессионалов по делу судей ОАСК подрывают доверие к суду, - юрист Шадрин

Окружной административный суд города Киева. Фото: оask
Окружной административный суд города Киева. Фото: оask

Адвокат Александр Шадрин считает, что комментарии людей, которые не являются специалистами в отрасли по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов, которое опровергает его глава Павел Вовк, подрывают доверие к суду.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Комментарии кого попало по этой теме подрывают авторитет, прежде всего, суда и доверие к суду. Мы не можем взять и выбросить общественность и запретить ей реагировать. Вопрос в том, как общественность это воспринимает. Во-вторых, как расценить действия НАБУ, когда в ходе обысков они выходят на брифинг, но при этом результатов обыска еще нет?  То, что произошло и то, как было все организовано можно расценивать, как грубое вмешательство в деятельность суда", - считает юрист.

Адвокат отметил, что свобода слова может быть ограничена для поддержания авторитета судебной власти и беспристрастности суда. 

"Нужно искать этот баланс", - отметил адвокат.

Также, по его словам, в деле против судей Окружного суда множество процессуальных нарушений и нарушений права на защиту, и своими действиями НАБУ подрывает основы государственности.

Шадрин подчеркнул, что не видит перспектив в уголовном преследовании судей ОАСК.

Как сообщали Українські Новини, Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

Тем временем глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают.

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