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01 серпня 2019, четвер, 17:10 18
Судова влада 2019-08-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
У справі проти суддів ОАСК простежується помста Ситника, - Попович

У справі проти суддів ОАСК простежується помста Ситника, - Попович

Голова ГО "УОПД: Демократія через право" Ростислав Попович вважає, що у справі проти суддів Окружного адмінсуду Києва простежується питання помсти директора НАБУ Артема Ситника.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Обшуки в суді і помста Ситника це все взаємопов'язано, тому що справи, які розглядалися в Окружному адмінсуді мали широкий резонанс. Це справа Привату і комплекс справ, пов'язаних з церковними питаннями. Також є комплекс справ, які були на слуху, це справа Манафорта, а саме втручання у вибори США, також і справа, що стосується Ситника щодо його призначення, яке наразі ще не розглянуто. Також був комплекс справ щодо Ради громадського контролю НАБУ. Не можна забувати справу Маселка, якого визнали незаконно обраним до ради", - сказав він.

За його словами, правоохоронці такими діями проти суддів ОАСК хочуть вплинути на них для прийняття вигідних їм рішень.

"НАБУ, без внесення відомостей до ЄРДР, проводили оперативно-розшукові заходи. Іншими словами, вони збирали незаконну інформацію про людей. Є певні рішення, які виніс ОАСК з цього питання. Простежується це питання помсти (Ситника), тому що, якщо завтра принципових суддів звинуватять у чомусь, то постане питання: а) чи їх усунуть від роботи; б) НАБУ зможе здійснювати тиск на інших суддів за такими категоріями справ і фактично зробити суддю ручним", - упевнений експерт.

Попович здивований, чому з цього процесу намагаються втягнути президента Володимира Зеленського.

"Хоча всі вони прекрасно розуміють, що у президента немає повноважень впливати на судову гілку влади. Є відповідна процедура. Цим питанням має займатися Вища рада правосуддя і це Ситник і Горбатюк мають чудово розуміти", - наголосив він.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

Адвокат Олександр Шадрін вважає, що коментарі людей, які не є фахівцями в галузі у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів, що спростовує його голова Павло Вовк підривають довіру до суду.

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