Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Ющенка про розтрату і допомогу у заволодінні "Межигір'ям"

Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження проти колишнього Президента Віктора Ющенка за підозрою в розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.\r\n"Слідство завершено", - сказав він.\r\nНа даному етапі відкриті матеріали захист і підозрюваному для ознайомлення з ними, після чого справу буде передано в суд.\r\nРаніше суд відмовився заарештувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.\r\nГенеральна прокуратура повідомила колишньому Президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому ПрезидентуВіктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".\r\nЮщенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".