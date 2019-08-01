Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Ющенка про розтрату і допомогу у заволодінні "Межигір'ям"

Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження проти колишнього Президента Віктора Ющенка за підозрою в розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Слідство завершено", - сказав він.

На даному етапі відкриті матеріали захист і підозрюваному для ознайомлення з ними, після чого справу буде передано в суд.

Раніше суд відмовився заарештувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.

Генеральна прокуратура повідомила колишньому Президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому ПрезидентуВіктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".