Атмосферные фронты принесут похолодание и дожди: синоптик дала прогноз на Ильи, выходные и неделю

После комфортного июля, который порадовал ливнями, погремел грозами, показал, что летний характер может быть приветливым и ласковым не только фруктами и пикниками, но и синоптической ситуацией, последний летний месяц начинается в Украине также умеренным теплом. Однако уже на следующей неделе атмосферные фронты принесут похолодание и осадки.

Об этом сообщила в своем метеоблоге синоптик Наталка Диденко.

"В ближайшие дни, в течение 2-4 августа, температура воздуха в Украине составит + 20 + 25 градусов, на севере и северо-востоке иногда и свежее, + 17 + 22 градуса. И даже с юга, традиционно теплого региона, жара уйдет", - написала она.

В пятницу, 2 августа, в Украине зайдет свежий воздух с севера. В большинстве областей температура воздуха составит скромные + 19 + 25 градусов, на севере и северо-востоке местами + 17 + 22 градуса. Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, теплее, + 25 + 29 градусов. Но жара уже явно ослабнет.

"Ведь на Ильи и все дружно сразу вспоминают знаменитую поговорку про Илью, который что-то там в воду сделал, чем его настоящую историю. Действительно, август, его начало, уже начинает писать заявление на грядущую осень", - предупредила Диденко.

В ночные часы воздух уже будет напоминать осень, столбики термометров будут колебаться в пределах 9-15 градусов тепла, на юге до 15-19 градусов тепла. Постепенно появляются туманы.

В ночные и утренние часы видимость может снижаться до 300-500 м, водителям следует быть особенно внимательными.

Дожди, по словам синоптика, пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области. Кратковременные дожди и грозы будут периодический характер. На остальной территории будет сухая солнечная погода.



В Киеве на Ильи будет сыро и свежо, дождь и + 20 + 22 градуса.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

"Здесь уже Илия не Илья а купаться в такую погоду не очень самим хочется. Но кому очень припечет - температура воды в Днепре 22-23 градуса", - сообщила Диденко.



Также Диденко рассказала о приметах и запретах этого дня. "Не стоит работать, громко петь, ругаться, выпускать на улицу домашних животных, нельзя стоять на перекрестках, там собирается нечистая сила и купаться", - написала она.

А 4 августа, в воскресенье, грозовые ливни пройдут на юге и юго-востоке Украины. Дожди могут сопровождаться шквалами и градом.

Метеоблог главного синоптика страны. Источник: www2.wetter3.de

В то же время, в начале следующей недели температура воздуха существенно не изменится, ожидается + 20 + 25 градусов, на юге до +25 +28 градусов.

Жары не будет, погода лучше будет способствовать прогулкам на свежем воздухе, организации и проведению различных мероприятий. Люди с сердечно-сосудистыми недугами также вздохнут свободнее, ведь высокая температура воздуха порой негативно влияет на самочувствие.

В начале следующей недели атмосферные фронты будут перемещаться через север и запад Украины, в этих регионах пройдут дожди и грозы. На остальной территории будет сухо, ясно и солнечно.

В Киеве август начался умеренно теплой погодой. Такая синоптическая ситуация продлится в ближайшее время. Температура воздуха в столице составит + 20 + 25 градусов, утром и вечером надо позаботиться о теплую одежду, ожидается + 17 + 20 градусов.

Кратковременные локальные дожди будут чередоваться с прояснениями, потому на выходных стоит взять с собой зонты для защиты как от дождя, так и от солнца. Однако жара в Киеве маловероятна.

Следующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В столице столбики термометров будут колебаться около + 22 + 24 градусов, ночью опускаться до + 12 + 15 градусов.

5-6 августа в Киеве пройдут дожди, от небольших до умеренных, 7 августа ожидается малооблачная солнечная погода.

"Июль в Украине был не обжигающим, умеренным, с незначительными синоптическими выходками. Начало августа также не хочет надоедать нам завышенным градусами и разрушительным грохотом ливней и гроз. Но и не забывает радовать великолепными красками, видами, сливами, арбузами и шумом загорелых детей. Об осени мы подумаем потом. А пока что август продолжается, лето еще крепко сидит на своем цветущем троне", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о резком похолодании.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября, а спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах.