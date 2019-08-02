Атмосферные фронты принесут похолодание и дожди: синоптик дала прогноз на Ильи, выходные и неделю

После комфортного июля, который порадовал ливнями, погремел грозами, показал, что летний характер может быть приветливым и ласковым не только фруктами и пикниками, но и синоптической ситуацией, последний летний месяц начинается в Украине также умеренным теплом. Однако уже на следующей неделе атмосферные фронты принесут похолодание и осадки.\r\nОб этом сообщила в своем метеоблоге синоптик Наталка Диденко.\r\n"В ближайшие дни, в течение 2-4 августа, температура воздуха в Украине составит + 20 + 25 градусов, на севере и северо-востоке иногда и свежее, + 17 + 22 градуса. И даже с юга, традиционно теплого региона, жара уйдет", - написала она. \r\nВ пятницу, 2 августа, в Украине зайдет свежий воздух с севера. В большинстве областей температура воздуха составит скромные + 19 + 25 градусов, на севере и северо-востоке местами + 17 + 22 градуса. Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, теплее, + 25 + 29 градусов. Но жара уже явно ослабнет.\r\n"Ведь на Ильи и все дружно сразу вспоминают знаменитую поговорку про Илью, который что-то там в воду сделал, чем его настоящую историю. Действительно, август, его начало, уже начинает писать заявление на грядущую осень", - предупредила Диденко. \r\nВ ночные часы воздух уже будет напоминать осень, столбики термометров будут колебаться в пределах 9-15 градусов тепла, на юге до 15-19 градусов тепла. Постепенно появляются туманы.\r\nВ ночные и утренние часы видимость может снижаться до 300-500 м, водителям следует быть особенно внимательными.\r\nДожди, по словам синоптика, пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области. Кратковременные дожди и грозы будут периодический характер. На остальной территории будет сухая солнечная погода. В Киеве на Ильи будет сыро и свежо, дождь и + 20 + 22 градуса. \r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\n"Здесь уже Илия не Илья а купаться в такую погоду не очень самим хочется. Но кому очень припечет - температура воды в Днепре 22-23 градуса", - сообщила Диденко. Также Диденко рассказала о приметах и запретах этого дня. "Не стоит работать, громко петь, ругаться, выпускать на улицу домашних животных, нельзя стоять на перекрестках, там собирается нечистая сила и купаться", - написала она. \r\nА 4 августа, в воскресенье, грозовые ливни пройдут на юге и юго-востоке Украины. Дожди могут сопровождаться шквалами и градом.\r\nМетеоблог главного синоптика страны. Источник: www2.wetter3.de\r\nВ то же время, в начале следующей недели температура воздуха существенно не изменится, ожидается + 20 + 25 градусов, на юге до +25 +28 градусов.\r\nЖары не будет, погода лучше будет способствовать прогулкам на свежем воздухе, организации и проведению различных мероприятий. Люди с сердечно-сосудистыми недугами также вздохнут свободнее, ведь высокая температура воздуха порой негативно влияет на самочувствие.\r\nВ начале следующей недели атмосферные фронты будут перемещаться через север и запад Украины, в этих регионах пройдут дожди и грозы. На остальной территории будет сухо, ясно и солнечно.\r\nВ Киеве август начался умеренно теплой погодой. Такая синоптическая ситуация продлится в ближайшее время. Температура воздуха в столице составит + 20 + 25 градусов, утром и вечером надо позаботиться о теплую одежду, ожидается + 17 + 20 градусов.\r\nКратковременные локальные дожди будут чередоваться с прояснениями, потому на выходных стоит взять с собой зонты для защиты как от дождя, так и от солнца. Однако жара в Киеве маловероятна.\r\nСледующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В столице столбики термометров будут колебаться около + 22 + 24 градусов, ночью опускаться до + 12 + 15 градусов.\r\n5-6 августа в Киеве пройдут дожди, от небольших до умеренных, 7 августа ожидается малооблачная солнечная погода.\r\n"Июль в Украине был не обжигающим, умеренным, с незначительными синоптическими выходками. Начало августа также не хочет надоедать нам завышенным градусами и разрушительным грохотом ливней и гроз. Но и не забывает радовать великолепными красками, видами, сливами, арбузами и шумом загорелых детей. Об осени мы подумаем потом. А пока что август продолжается, лето еще крепко сидит на своем цветущем троне", - написала Диденко. \r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о резком похолодании. \r\nТем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября, а спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах.