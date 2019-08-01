Судові позови в 6 округах можуть вплинути на результати виборів, - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) констатує, що наразі розгляд судових позовів в 6 одномандатних виборчих округах може вплинути на встановлення результатів виборів у Верховну Раду в той час, як ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ви бачите округи, які на думку комісії є проблемними. Тут позначені судові позови, які можуть вплинути на встановлення підсумків голосування", - сказала вона, продемонструвавши слайд.

Йдеться про округах №50 у Донецькій області, №69 у Закарпатській, №105 у Луганській, №119 у Львівській, №198 у Черкаській і №210 у Чернігівській.

На даний момент ЦВК отримала оригінали протоколів про голосування громадян за списки партій і мажоритарників від усіх 199 окружних комісій.

На їх підставі вже визнані обраними 134 з 199 мажоритарників.

Водночас до 2 серпня включно Центрвиборчком ще очікує уточнені протоколи від 3 комісій.

За час підрахунку результатів голосування в судах розглядалися 74 позову про вибори в 23 округах.

На сьогодні на розгляді судів залишаються 13 позовів у 6 округах.

ЦВК розраховує, що вони будуть розглянуті протягом 1-2 днів, оскільки законодавство зобов'язує комісію офіційно встановити результати виборів і за списками партій і в округах не пізніше 5 серпня.

"Будемо сподіватися, що зробимо це навіть раніше, ніж 5 серпня", - сказала Сліпачук.

Водночас, якщо в якомусь окрузі перерахунок голосів за рішенням суду не завершиться до 5 серпня, то результати в ньому не будуть встановлені до завершення цього процесу.

При цьому Сліпачук повідомила, що проблемний округ №64 в Житомирській області перестав бути таким.

"Нашої сильним головним болем була 64-а комісія, яка рішенням суду була зобов'язана перерахувати голоси на всіх дільницях. Це рішення мало б серйозний вплив на час підведення підсумків, тому що стосувалося і одномандатного, і багатомандатного округів. Вчора апеляційний суд скасував рішення першої інстанції", - розповіла вона.

У цьому окрузі 27,64% голосів набрав депутат Верховної Ради Володимир Арешонков (фракція "Блок Петра Порошенка"), 26,79% - учитель В'ячеслав Сігачев від партії "Слуга народу", а 18,01% - заступник голови фракції "Народний фронт" у Раді Сергій Пашинський.

У проблемному 50-му окрузі 30,29% отримав мер Покровська від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін, а 29,97% - мер Добропілля Андрій Аксьонов.

В окрузі №69 депутат Ради Віктор Балога (позафракційний) набрали 35,81%, а - Едгар Токар від партії "Слуга народу" - 34,47%.

У 105-му окрузі 39,63% набрала співробітниця ДТЕК Вікторія Гриб від ОБ, а 31,68% - брат голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - Сергій.

В окрузі №119 кандидат від "Європейської солідарності", депутат Ради Михайло Бондар (фракція "Народний фронт") виграв із перевагою в 140 голосів у кандидата від "Слуги народу", підприємця Ореста Кавецького.

В окрузі №198 депутат Ради Сергій Рудик (БПП) отримав 28,91%, а кандидат "Слуги народу" Наталія Дяченко - 27,36%.

В окрузі №210 екс-начальник управління юстиції Мін'юсту в Криму Сергій Коровченко випередив суперника Бориса Приходька всього на 101 голос.

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