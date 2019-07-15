НАБУ допросило судью, который отменил национализацию Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросило судью Окружного административного суда Киева Игоря Качура, вынесшего решение о незаконности национализации Приватбанка.

Об этом говорится в заявлении судьи о вмешательстве в его деятльности, передают Українськi Новини.

Качур сообщает, что 3 июля явился по повестке к детективу НАБУ для проведения следственных действий.

Он был допрошен в рамках уголовного производства, открытого 26 июня по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Дела касается решения Окружного админсуда от 15 мая запретить главе Высшей квалификационной комиссии судей Сергею Козьякову исполнять свои полномочия в связи с истечением срока полномочий.

Качур считает, что допрос в НАБУ является формой давления на суд в данном процессе, в котором еще не вынесено окончательное решение.

"Исходя из вышеизложенного я считают присутствующими все основания утверждать, что таки действия сотрудников НАБУ были соверешены с целью оказания давления на меня как на председательствующего по административному делу", - подчеркивает Качур.

Он считает, что детективы бюро грубо вмешались в его деятельность.

Судья просит Высший совет правосудия защитить его от "своевольных и противоправных" действий НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля коллегия Окружного административного суда Киева под председательствованием судьи Качура признала незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также, собственно, нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.