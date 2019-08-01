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01 серпня 2019, четвер, 12:16 21
Судова влада 2019-08-01T14:30:03+03:00
Українські Новини
Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію Приватбанку

Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію Приватбанку

Павло Вовк. Фото: прес-служба суду
Павло Вовк. Фото: прес-служба суду

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, який назвав особистою помстою Ситника справу проти суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, заперечує, що у нього були зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським у справі про націоналізацію Приватбанку.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"По-перше, я з Коломойським не зустрічався і навіть не знайомий з ним. По-друге, а який я маю стосунок до справи? Голова суду не впливає на жодного суддю. Це міф", - сказав він.

З його слів, справа про націоналізацію Приватбанку слухалася 2 роки, причому між першим і другим туром президентських виборів було 2 засідання.

Він зауважив, що адміністративний суд існує для захисту від порушень з боку держави.

"Всі намагаються нас критикувати, думаючи, що ми повинні захищати владу. А ми не повинні їх захищати. Коли ви приходите з проблемою в суд, ви ж розраховуєте на свій захист, а не на захист влади? Зате коли ми приймаємо рішення на чиюсь користь, але не вашу, а іншої фізичної особи - Коломойського - то починається критика", - обурився Вовк.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня колегія Окружного адміністративного суду Києва під головуванням судді Качура визнала незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Підставами для прийняття такого рішення суд називає в тому числі недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого в подальшому було ініційовано процедуру його націоналізації, а також  порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні.

Тим часом, НАБУ допитало суддю, який скасував націоналізацію Приватбанку.

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