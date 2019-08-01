После выхода первой части интервью Павла Вовка, ГПУ вызвала судей Окружного админсуда Киева на допрос и проведения следственных действий, которые запланированы на завтра, 2 августа.

Будут ли судьям и главе суда Павлу Вовку вручены подозрения все же до конца непонятно, поскольку об этом можно будет говорить только после вручения соответствующих документов.

Во второй части интервью глава ОАСК Вовк больше размышляет на тему судебной реформы, конфликте с представителями бывшей власти, одиозности Окружного суда, можно ли решить в суде политические вопросы. В этой части интервью Вовк рассказал о резонансных делах, принятых судом, о том, встречался ли он с Игорем Коломойским по делу о национализации "ПриватБанка" и о том, какое влияние на судебную власть имеет глава Офиса Президента Андрей Богдан, а также дал ответ, почему не боится возможного обнуления всех судей в ходе судебной реформы.

Еще совсем недавно самым одиозным судом был Печерский суд, но теперь пальма первенства перешла к ОАСК. Вы согласны с утверждением, что ОАСК - одиозный суд в современной Украине? Почему, как Вы думаете, к судьям ОАСК сложилось такое отношение?

Я не считаю, что Печерский суд когда-то был одиозным. Он имел исключительную подсудность определенных категорий дел, как и ОАСК сейчас. Это - манипуляции и попытки публичного навешивания на ОАСК негативного ярлыка. Да, у нас есть отдельные дела, важные для общества и страны в целом.

Проанализируйте количество дел, которые стали громкими в 2018-м году. Мы рассмотрели порядка 25 тыс., из них получили резонанс не более десяти. Судьи принимают решение принципиально и независимо, и это может не нравиться, в том числе, власти. В моем понимании одиозными считают именно независимых и принципиальных.

А если судья принимает решения не всегда юридически правильные, а скорее политические, он – скандальный?

Во-первых. Признать решение юридически неправильным может только вышестоящая судебная инстанция. Во-вторых, нужно оценивать конкретное дело, поскольку бывает и так, что суд первой инстанции, апелляция и Верховный Суд принимают разные решения по одной категории дел, а ЕСПЧ через пару лет может занять третью позицию.

За последнее время в Окружной админсуд не обращается только ленивый. На ваш взгляд, это о чем говорит? О том, что в суде можно решить фактически любой политический вопрос или же речь о доверии?

Я думаю, что это свидетельствует о доверии к суду. Раз. И второй момент – исключительная подсудность, которую рассматривает Окружной административный суд.

Как тогда Ваша независимость соотносится со встречами с одним из "кураторов судебной системы" Порошенко - Александром Грановским? Он пытался влиять на какие-то процессы?

Да, мы встречались. Открыто, в публичном месте. Кстати, в тот период я, как председатель ОАСК, который имеет представительские функции, встречался не только с народным депутатом Грановским, а со многими из профильного комитета Верховной Рады. Для того, чтобы заявить о недопустимости затягивания вопроса избрания судей на должность бессрочно, поскольку такая бездеятельность фактически парализовала работу судов.

Никаких обсуждений дел не было и быть не могло. Странно, что журналист сделавший наше фото, не решился подойти и узнать обстоятельства встречи. Хотя, вполне очевидно, что ему вообще не нужны были факты и какие-либо объяснения.

Скажите, а с Филатовым вы встречались по каким-то вопросам?

Да, встречался. Он был замглавы АП, который отвечал за судебную реформу. Конкретные дела не обсуждали. Обсуждали вопросы законодательного регулирования деятельности административной системы.

Между вами был конфликт?

Прямого конфликта у нас не было. Но, начиная с февраля, косвенно передавались определенные месседжи разными представителями прошлой власти о недовольстве работой суда.

Очевидно, независимый ОАСК был неудобен куратору судебной реформы, Поэтому допускаю, что интерес состоял в том, чтобы иметь зависимых судей и влиять через судебную власть на другие ветви власти.

Что с предыдущими делами НАБУ против Вас и делами о незаконном обогащении. Что сейчас с ними?

Все дела с самого начала имели совершенно иную цель - дискредитировать меня и создать искусственные условия, чтобы не допустить меня в Верховный Суд. Кто это координировал - вопрос риторический, но очевидно, что они были придуманы и с самого начала не имели никаких юридических перспектив.

Основная цель этой кампании – антипиар и устранение меня из процесса прохождения конкурса.

Давайте перейдем к конкретным делам. В производстве вашего суда был иск, который фактически стал основанием для роспуска Верховной Рады, это касалось коалиции. Как вы считаете, своим решением суд не подыграл Зеленскому?

Нет.

Почему?

Это дело рассматривалось у нас год.

Второе – суд не единожды истребовал список коалиции, а власть эти запросы игнорировала. Поэтому суд принял решение на основании имеющихся документов. Списка коалиции там не было.

И главное – суд не прятался за решением Конституционного суда, а принял самостоятельное обоснованное решение.

Хорошо, а решение о незаконности национализации "Приватбанка"? Оно было принято в пользу Коломойского и обсуждалось, что это - политическое решение. Это совпадение или вы кому-то что-то пообещали?

Дело слушалось 2 года, Причем между первым и вторым туром президентских выборов было 2 заседания.

В административном процессе государство в лице Нацбанка, Кабинета Министров, Фонда гарантирования вкладов обязано было представить доказательства законности процедуры так называемой национализации ПАО "КБ "Приватбанк". Может ли суд легитимизировать их действия без всяких доказательств?

Не забывайте, что Административный суд существует для защиты от нарушений со стороны государства. Все пытаются нас критиковать, думая, что мы должны защищать власть. А мы не должны их защищать. Когда вы приходите с проблемой в суд, вы же рассчитываете на свою защиту, а не на защиту власти? Зато когда мы принимаем решения в чью-то пользу, но не вашу, а другого физического лица – Коломойского – то начинается критика.

Ну вы же понимаете, что всегда в любом процессе одна сторона будет однозначно недовольна.

Безусловно. Но интересно, что около 60% тех, кто когда-либо сталкивался с судами, нам доверяют. По крайней мере, так говорит социология.

По делу "Приватбанка" вам Коломойский не звонил? Или кто-то из его окружения.

Во-первых, я с Коломойским не встречался и даже не знаком с ним. Во-вторых, а какое я имею отношение к делу? Председатель суда не влияет ни на одного судью. Это миф.

Есть еще одно дело. Иск Македона относительно законности назначения директора ГБР Романа Трубы. Это дело уже немало времени слушается в суде, переносится. Такой забавный момент: когда можно было принять решение по этому делу, то суд заминировали. Почему такой долгий процесс?

Уверяю вас, что я суд не минировали, скорее всего, это чистое совпадение. Насколько мне известно, в этом процессе есть определенные сложности: он приостанавливался на какое-то время до решения другого суда, были отводы судей, замена судьи и другое. Потом было заседание, которое сорвалось из-за минирования.

Идет обычная работа, но есть объективные основания, почему это все затягивается.

Что же касается дела назначения директора ГБР Романа Трубы, то исковое заявление поступило в июле 2018 года. Ответчиком по нему является Комиссия по проведению конкурса. Сейчас заседание является открытым, и любой может принять участие и понять для себя, что происходит в процессе.

Еще один громкий кейс - это дело и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Почему Ваш суд отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения?

Прежде всего, к ОАСК поступил такой иск - потому и рассматривали. Суд принял решение об обеспечении иска. Оснований для обеспечения было два.

Она была и.о. министра здравоохранения и, в нарушение действующего законодательства, выполняла те функции, которые мог и должен был выполнять исключительно законно назначенный министр

Еще одним основанием стал вопрос наличия двойного гражданства Супрун.

В итоге, Кабинет Министров Украины сам урегулировал вопрос полномочий Супрун, фактически согласившись с позицией ОАСК.

А почему Вы не приостановили полномочия Авакова?

По Авакову аналогичного иска не было.

А кто-нибудь из политиков пытался повлиять на принятие решения?

Если бы такое было, я обязательно сообщил бы в правоохранительные органы, как законопослушный гражданин.

Президент Владимир Зеленский и большое количество экспертов уже признали судебную реформу Порошенко провальной. Однако, представители Порошенко считают ее удачной. Какие положительные и отрицательные моменты Вы видите в этой реформе?

Уже всем понятно, какая была настоящая цель проведения так называемой "судебной реформы Порошенко". На позитив от реформы указывают те, кто стал получателем результатов такой реформы и кто плодотворно работал с прежней властью, или же те, кто вообще не знает, о чем речь.

Положительные моменты: бессрочное назначение судей на должность и исключение Верховной Рады Украины из процесса назначения судей.

Но негативные моменты полностью нивелировали эти незначительные плюсы. А именно:

- значительно усилилось политическое влияние Президента на судебную власть;

- приняты непутевые процессуальные кодексы с массой несогласованностей;

- искусственное создание дефицита судей;

- пропасть (разница в 10 раз) в заработных платах судей первой инстанции и Верховного Суда;

- беззубый Совет судей Украины, который лишили реальных рычагов влияния;

- квалификационное оценивание, которое не соответствует международным стандартам.

Все так критично. Так что же Вы считаете необходимым изменить в первую очередь и каким образом?

Мне нравится идея с мировыми судьями. Существуют дела, в которых вообще не нужен профессиональный судья, а должен быть медиатор или психолог - например, расторжение брака между супругами или взыскания мелких задолженностей.

Стоит значительно усилить Совет судей Украины, с уменьшением их количества. Кардинально уменьшить количество судей Верховного Суда и оставить максимум 20 человек с предоставлением им исключительно функций обобщения судебной практики и принятия обязательных к исполнению судами постановлений пленума. При этом значительно усилить суды первой и апелляционной инстанции.

Есть и другие хорошие идеи. Главное, чтобы все изменения были направлены на создание действительно независимой судебной власти.

По Вашему мнению, практика привлечения общественных активистов в реализацию судебной реформы себя оправдала?

Это был эксперимент. В том виде, в котором он был проведен - он деструктивный и неудачный. Привлекли к участию "экспертов", которые вообще не знают, что такое судебная власть, ни разу не посещали судебные процессы и вообще не ориентируются в системе судоустройства.

С этими экспертами понятно, а кто тогда?

Это должны быть профессионалы, а не бывшие экскурсоводы по городу Киеву. Например, судьи в отставке, бывшие прокуроры, бывшие адвокаты, авторитетные ученые. Стоит привлекать бывших председателей Верховного Суда Украины, которые, как никто другой, знают о проблемах судебной власти. Главное условие - они не должны заниматься юридическим бизнесом, чтобы не было конфликта интересов.

На Ваш взгляд, влияет ли нынешний глава Офиса Президента на судебную власть? Знакомы ли Вы с ним?

Я знаю Богдана как уважаемого адвоката и сталкивался с ним именно как с адвокатом. Но это было давно. Отношений, которые позволяли бы мне с ним общаться и встречаться, нет. Как я понимаю, он на себе прочувствовал всю судебную реформу Порошенко-Филатова. Вы же помните, что именно из-за Богдана были приняты изменения в законодательство с одной целью - не допустить его в народные депутаты. Впоследствии этот закон был признан неконституционным.

В Ваш суд не поступали иски по поводу незаконности нахождения Богдана на своей должности в связи с тем, что он якобы подпадает под люстрацию?

Нет. Но мне самому было интересно как юристу разобраться в этом вопросе. И мое мнение – Андрей Богдан не подпадает под люстрацию. И вообще, после реорганизации Администрации Президента этот вопрос утратил актуальность.

У Зеленского предлагают расширить закон про люстрацию – на лиц, занимавших должности при Порошенко. На ваш взгляд, много ли чиновников подпадут в таком случае под люстрацию и каковы их шансы восстановиться, оспорив этот закон в судах?

Таких чиновников будет больше, чем чиновников времен Януковича, подпадавших под люстрацию. Второй момент - КС все еще рассматривает предыдущий Закон о люстрации. Если признает его конституционным, тогда законной будет и люстрация чиновников времен Порошенко. Стране нужна новая политическая элита.

А Вы подпадаете под люстрацию?

В отношении судей действует норма: под люстрацию подпадают те судьи, по делам которых есть решения ЕСПЧ, в которых были установлены нарушения ими Конвенции.

Каким Вы видите независимый суд?

Конечно, законодательные гарантии независимости судебной власти важны: достойный уровень оплаты труда, быстрая реакция на попытки давления на судью, гарантии от безосновательного увольнения судьи и другие факторы.

Я верю, что в нынешних условиях изменить законодательство в таком ключе возможно.

Однако, независимость - это же не только законы, это внутреннее состояние человека – его мировосприятие, желание, готовность и возможность быть свободным от любых внешних и внутренних воздействий. И это не регулируется законами.

Вы не боитесь, что новая власть перезапустит судебную реформу с обнулением всех судей. Вы ведь можете остаться без работы?

Не боюсь. Отношусь к этому нормально. Пойду работать в адвокатуру. Жизнь на этом не заканчивается. Поверьте, работа в суде - это колоссальная нагрузка Если такое решение будет принято – мы его поддержим, надо дать новой власти шанс. Но хотелось бы, чтобы перезапуск реформы происходил цивилизованно, тем более, что для этого сейчас есть все условия: огромный кредит доверия к новому Президенту и парламенту. А главное, наконец-то появилась политическая воля менять страну.