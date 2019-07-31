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31 июля 2019, среда, 16:05 53
Судебная власть 2019-07-31T16:45:01+03:00
Українські Новини
Дело против меня - личная месть Сытника, - председатель ОАСК Вовк

Дело против меня - личная месть Сытника, - председатель ОАСК Вовк

Дело против судей Окружного административного суда г. Киева является политически мотивированным и связанным с решением ОАСК против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ОАСК Павел Вовк.

"Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", - сказал Вовк.

Он напомнил, что указанное дело, ответчиком в котором, в частности, был и Артем Сытник, по сути рассматривал Окружной административный суд. Киева и вынес решение в декабре 2018 года.

"ОАСК установил, что Сытник как руководитель антикоррупционного ведомства превысил свои должностные полномочия, грубо нарушил законодательство Украины, в результате чего стал инструментом внешнеполитических процессов и вмешался в формирование внешней политики Украины. А вообще речь идет о деле разглашения информации следствия, саботаже избирательной кампании другого государства и многое другое. ОАСК как независимый суд установил: со стороны Сытника было превышение полномочий и вмешательство в выборы в США. И это нанесло ущерб интересам государства Украина", - уточнил председатель Окружного админсуда.

Вовк также добавил, что "Президент США Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника. Не сомневаюсь, что эти требования актуальны и сегодня".

 

Больше новостей о: НАБУ Павел Вовк Сытник Артем Трамп выборы США ОАСК

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