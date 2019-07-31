Рубль продолжает дешеветь в киевских обменниках

В среду, 31 июля, когда доллар упал ниже 25 гривен, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 30 июля, не изменился и составил 3,52 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 8 копеек и составил 4,08 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 31 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,52\r\n4,08\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH\/USD. Межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 UAH\/USD, после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 UAH\/USD.\r\nТакже доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.