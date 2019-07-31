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31 июля 2019, среда, 11:45 328
Экономика 2019-07-31T11:49:03+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает дешеветь в киевских обменниках

Рубль продолжает дешеветь в киевских обменниках

Рубль. Фото: uapress.info
Рубль. Фото: uapress.info

В среду, 31 июля, когда доллар упал ниже 25 гривен, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 30 июля, не изменился и составил 3,52 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 8 копеек и составил 4,08 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 31 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,52 4,08
Максимальный 3,90 5,00
Минимальный 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH/USD. Межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 UAH/USD, после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 UAH/USD.

Также доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.

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