Рубль подорожчав у київських обмінниках

У четвер, 1 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 31 липня, зріс на 4 копійки і становить 3,56 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу зріс на 1 копійку і склав 4,09 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 1 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,56 4,09 Максимальний 3,90 5,00 Мінімальний 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок а євро - на 75.

Тим часом гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.

Раніше стало відомо, куди найвигідніше вкладати гроші українцям.