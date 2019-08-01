Рубль подорожчав у київських обмінниках

У четвер, 1 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 31 липня, зріс на 4 копійки і становить 3,56 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу зріс на 1 копійку і склав 4,09 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 1 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,56\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок а євро - на 75.\r\nТим часом гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.\r\nРаніше стало відомо, куди найвигідніше вкладати гроші українцям.