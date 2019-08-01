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01 серпня 2019, четвер, 10:52 11
Фінанси 2019-08-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль подорожчав у київських обмінниках

Рубль подорожчав у київських обмінниках

У четвер, 1 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 31 липня, зріс на 4 копійки і становить 3,56 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу зріс на 1 копійку і склав 4,09 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 1 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,56 4,09
Максимальний 3,90 5,00
Мінімальний 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок а євро - на 75.

Тим часом гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.

Раніше стало відомо, куди найвигідніше вкладати гроші українцям.

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