Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели

Хотя номинальная заработная плата в Украине по итогам июня достигла 10 783 грн, что составляет более 400 долларов по нынешнему курсу, большинство соискателей хотят зарабатывать больше, сообщает "Сегодня".

В Киеве самый высокий уровень зарплат - в среднем платят 15 650 грн. При этом половина граждан Украины, опрошенных сервисом ОЛХ, готова работать за сумму, которая ниже 10 000 грн.

41% соискателей хотят найти работу с окладом до 25 000 грн. Остальные опрошенные – около 9% – ищут работу с зарплатой не менее 50 000 грн.

Тем временем самый низкий уровень зафиксирован в Кировоградской области, где средняя зарплата составила 8 574 гривен/месяц.

Раньше Українські Новини писали о самых выгодных профессиях в Украине с средней зарплатой больше 10 тысяч гривен, а также - о сезонных вакансиях.

Также в среднем украинская семья отдает государству налогами 4 тысячи долларов в год.

Тем временем пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий, а Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату $620 в 2021.