Зарплаты в Украине выросли: в каких регионах самые высокие и низкие заработки

В июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 5,3%, или на 544 гривны до 10 783 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 650 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Кировоградской области, где средняя зарплата составила 8 574 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен:

июнь июнь в % к маю Средняя 10 783 105,3 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8 831 101,7 Промышленность 11 636 101,3 - Добывающая промышленность 15 289 99,2 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 055 101,4 - Обрабатывающая промышленность 9 869 100,3 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 455 98,7 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 220 100,8 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 16 212 106,0 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 11 539 101,8 - химическое производство 18 443 97,6 - производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 10 161 99,5 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 843 102,4 - металлургия и обработка металла 11 197 103,1 - производство компьютеров, электронной иоптической продукции 12 453 94,0 - производство электрического и электронного оборудования 9 770 98,3 - производство машин и оборудования 10 880 110,6 - производство транспортного оборудования 11 687 101,3 - производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования 10 858 100,4 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 13 175 102,9 - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8 101 99,5 Строительство 9 208 99,7 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10 614 101,3 Транспорт и связь 11 601 100,5 Временноеразмещениеи организация питания 6 876 101,5 Информацияи телекоммуникации 17 601 102,8 Финансовая деятельность 18 107 95,9 Операции с недвижимостью 8 907 103,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 085 103,0 Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания 8 513 100,5 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 15 114 109,1 Образование 9 740 121,2 Здравоохранение и социальная помощь 7 542 109,1 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 10 543 125,8 Предоставлениедругих услуг 8 996 101,6

Как сообщали Українські Новини, в мае средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с апрелем на 0,3%, или на 30 гривен до 10 239 гривен в месяц.

В апреле же средняя заработная плата увеличилась по сравнению с мартом на 0,3%, или на 32 гривны, до 10 269 гривен в месяц.

Тем временем, вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.