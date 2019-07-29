Зарплаты в Украине выросли: в каких регионах самые высокие и низкие заработки

В июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 5,3%, или на 544 гривны до 10 783 гривен в месяц.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nСамый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 650 гривен\/месяц.\r\nСамый низкий уровень зафиксирован в Кировоградской области, где средняя зарплата составила 8 574 гривен\/месяц.\r\nСредняя заработная плата населения Украины в июне, гривен:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nиюнь\r\nиюнь в % к маю\r\n\r\n\r\nСредняя\r\n10 783\r\n105,3\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n8 831\r\n101,7\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n11 636\r\n101,3\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n15 289\r\n99,2\r\n\r\n\r\n- из него добыча каменного, бурого угля и торфа\r\n11 055\r\n101,4\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n9 869\r\n100,3\r\n\r\n\r\n- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия\r\n7 455\r\n98,7\r\n\r\n\r\n- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви\r\n9 220\r\n100,8\r\n\r\n\r\n- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность\r\n16 212\r\n106,0\r\n\r\n\r\n- производство кокса, продуктов нефтепереработки\r\n11 539\r\n101,8\r\n\r\n\r\n- химическое производство\r\n18 443\r\n97,6\r\n\r\n\r\n- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов\r\n10 161\r\n99,5\r\n\r\n\r\n- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий\r\n13 843\r\n102,4\r\n\r\n\r\n- металлургия и обработка металла\r\n11 197\r\n103,1\r\n\r\n\r\n- производство компьютеров, электронной иоптической продукции\r\n12 453\r\n94,0\r\n\r\n\r\n- производство электрического и электронного оборудования\r\n9 770\r\n98,3\r\n\r\n\r\n- производство машин и оборудования\r\n10 880\r\n110,6\r\n\r\n\r\n- производство транспортного оборудования\r\n11 687\r\n101,3\r\n\r\n\r\n- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования\r\n10 858\r\n100,4\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n13 175\r\n102,9\r\n\r\n\r\n- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами\r\n8 101\r\n99,5\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n9 208\r\n99,7\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n10 614\r\n101,3\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n11 601\r\n100,5\r\n\r\n\r\nВременноеразмещениеи организация питания\r\n6 876\r\n101,5\r\n\r\n\r\nИнформацияи телекоммуникации\r\n17 601\r\n102,8\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n18 107\r\n95,9\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n8 907\r\n103,7\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n14 085\r\n103,0\r\n\r\n\r\nДеятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания\r\n8 513\r\n100,5\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n15 114\r\n109,1\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n9 740\r\n121,2\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n7 542\r\n109,1\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n10 543\r\n125,8\r\n\r\n\r\nПредоставлениедругих услуг\r\n8 996\r\n101,6\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в мае средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с апрелем на 0,3%, или на 30 гривен до 10 239 гривен в месяц.\r\nВ апреле же средняя заработная плата увеличилась по сравнению с мартом на 0,3%, или на 32 гривны, до 10 269 гривен в месяц.\r\nТем временем, вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.