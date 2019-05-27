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27 мая 2019, понедельник, 08:50 326
Общество 2019-05-27T10:45:02+03:00
Українські Новини
Сезонные вакансии в Украине: где и сколько можно заработать

Сезонные вакансии в Украине: где и сколько можно заработать

Работа. Фото: forbes.kz
Работа. Фото: forbes.kz

В апреле на рынке труда Украины произошел сезонный прирост в сфере туризма, гостинично-ресторанного бизнеса, а также транспортной сфере логистике, строительном бизнесе и недвижимости. Об этом "Сегодня" сообщает со ссылкой на провайдера комплексных HR-решений HeadHunter Украина.

"Отели готовятся к предстоящему наплыву посетителей. В кафе и ресторанах начинают работать летние площадки, растет спрос на водителей-экспедиторов, работников склада, риелторов по недвижимости, в том числе загородной, строителей", - объясняет Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра hh.ua

Так, сообщается, что менее активно работодатели искали выпускников — доля вакансий сократилась на 2%. Это может говорить о том, что прирост в январе-феврале был связан с производственной практикой в вузах, считает Дрожжина.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным экспертно-аналитического центра hh.ua, позитивная динамика в общей базе вакансий видна в таких сферах: "IT, телеком", "Административный персонал", "Производство". Меньше вакансий было размещено для специалистов направлений "Ретейл", "Банки, лизинг, инвестиции", "Начало карьеры, студенты/выпускники". А по сравнению с апрелем 2018 года снизилась востребованность представителей рабочих профессий и специалистов в сфере туризма, спорта и красоты.

Ближе к лету

Онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте голубых воротничков OLX "Работа" отмечает появление сезонных предложений еще с апреля.

"В январе 2019-го было около 21 000 вакансий, в марте — 22 000, в апреле — еще на 10 000 больше", — говорит руководитель направления OLX "Работа" Мария Абдуллина.

Из всех предложений на лето, которые публиковались с марта, 32% пришлись на барно-ресторанную сферу, 15% — на розничную торговлю, продажи и закупки. В тройку также вошла работа за рубежом — 12% объявлений о сезонном трудоустройстве.

Также за последние два месяца появились предложения на лето в сфере отдыха и туризма, сервиса и быта, домашнего персонала. Сезонные варианты предлагали студентам и тем, кто в начале карьерного пути.

"Чаще всего на сезонную работу в Украине ищут поваров и официантов, — говорит Мария Абдуллина. — Наибольшая концентрация сезонных вакансий пока в Одесской области".

Что с доходами

В первом квартале года зарплаты в рабочих сферах опять выросли на 10%, отмечают аналитики платформы OLX "Работа". Больше всего увеличили оклады молодым специалистам — на 25%. Заработок строителей стал в среднем на 2 тыс. грн больше. А доход специалистов в производственной отрасли составил примерно 10 000 грн, что больше на 17%, чем в 4-м квартале 2018 года. Не увеличился доход только у домашнего персонала, а также в барно-ресторанной сфере. Официальная зарплата представителей последней осталась на уровне 8000 грн. Домашнему персоналу, сотрудникам сферы "Производство и энергетика" платят в среднем 10 000 грн. В сельском хозяйстве этой весной — 8500 грн.

"Самые высокие оклады почти во всех рабочих сферах зафиксированы в Киевской области, — говорит Мария Абдуллина. — Однако представителям сферы сервиса и быта в Одесской платили даже больше".

Строительные работы оплачиваются хорошо не только в Киевской, но и во Львовской и Закарпатской областях.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман прогнозирует среднюю зарплату $620 в 2021.

Ранее, в первый месяц 2019, средняя зарплата уменьшилась почти на 13%.

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