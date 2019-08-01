підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 08:47 7
Економіка 2019-08-01T09:00:01+03:00
Українські Новини
Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи

Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи

Зарплата.
Зарплата.

Хоча номінальна заробітна плата в Україні за підсумками червня досягла 10 783 грн, що становить понад 400 доларів за нинішнім курсом, більшість шукачів хочуть заробляти більше, повідомляє "Сьогодні".

У Києві найвищий рівень зарплат - у середньому платять 15 650 грн. При цьому половина громадян України, опитаних сервісом ОЛХ, готова працювати за суму, яка нижче 10 000 грн.

41% шукачів хочуть знайти роботу з окладом до 25 000 грн. Решта опитаних – близько 9% – шукають роботу з зарплатою не менше 50 000 грн.

Тим часом найнижчий рівень зафіксований у Кіровоградській області, де середня зарплата склала 8 574 гривень/місяць.

Раніше Українські Новини писали про найвигідніші професії в Україні з середньою зарплатою понад 10 тисяч гривень, а також - про сезонні вакансії.

Також в середньому українська сім'я віддає державі податками 4 тисячі доларів на рік.

Тим часом пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для нарахування пенсій, а Гройсман спрогнозував середню зарплату $620 у 2021.

 
Більше новин про: Зарплата середня зарплата робота Заробітна плата

Архів
Новини
НБУ розробив правила використання QR-коду для платежів 09:13
Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи 08:47
ДТП з бензовозом в Києві. Фото: Інформатор
У Києві бензовоз протаранив легковик: є постраждалий, пальне розлилося на дорогу 08:45
У Київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені картки" 08:30
Порошенко з родиною полетів у Дубай, - ЗМІ 08:22
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok