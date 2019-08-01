Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи

Хоча номінальна заробітна плата в Україні за підсумками червня досягла 10 783 грн, що становить понад 400 доларів за нинішнім курсом, більшість шукачів хочуть заробляти більше, повідомляє "Сьогодні".\r\nУ Києві найвищий рівень зарплат - у середньому платять 15 650 грн. При цьому половина громадян України, опитаних сервісом ОЛХ, готова працювати за суму, яка нижче 10 000 грн.\r\n41% шукачів хочуть знайти роботу з окладом до 25 000 грн. Решта опитаних – близько 9% – шукають роботу з зарплатою не менше 50 000 грн.\r\nТим часом найнижчий рівень зафіксований у Кіровоградській області, де середня зарплата склала 8 574 гривень\/місяць.\r\nРаніше Українські Новини писали про найвигідніші професії в Україні з середньою зарплатою понад 10 тисяч гривень, а також - про сезонні вакансії.\r\nТакож в середньому українська сім'я віддає державі податками 4 тисячі доларів на рік.\r\nТим часом пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для нарахування пенсій, а Гройсман спрогнозував середню зарплату $620 у 2021.\r\n