Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи

Хоча номінальна заробітна плата в Україні за підсумками червня досягла 10 783 грн, що становить понад 400 доларів за нинішнім курсом, більшість шукачів хочуть заробляти більше, повідомляє "Сьогодні".

У Києві найвищий рівень зарплат - у середньому платять 15 650 грн. При цьому половина громадян України, опитаних сервісом ОЛХ, готова працювати за суму, яка нижче 10 000 грн.

41% шукачів хочуть знайти роботу з окладом до 25 000 грн. Решта опитаних – близько 9% – шукають роботу з зарплатою не менше 50 000 грн.

Тим часом найнижчий рівень зафіксований у Кіровоградській області, де середня зарплата склала 8 574 гривень/місяць.

Раніше Українські Новини писали про найвигідніші професії в Україні з середньою зарплатою понад 10 тисяч гривень, а також - про сезонні вакансії.

Також в середньому українська сім'я віддає державі податками 4 тисячі доларів на рік.

Тим часом пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для нарахування пенсій, а Гройсман спрогнозував середню зарплату $620 у 2021.