Кличко можуть примусово доставити на допит, який він двічі прогуляв, - Портнов

Кличко можуть примусово доставити на допит, який він двічі прогуляв. Про це повідомляє юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, Кличко повторно не з'явився на допит, призначений сьогодні на 14-30, розмістивши фото, що він у США. Закон передбачає клопотання до суду про примусовий привід фігуранта. Чекаємо жовтий бобик. Закон один для всіх", - написав Він.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського.

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа.

Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений.