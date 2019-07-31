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31 июля 2019, среда, 20:00 19
Внешняя политика 2019-07-31T20:05:48+03:00
Українські Новини
Ливия освободила задержанного три года назад украинского моряка, - МИД

Ливия освободила задержанного три года назад украинского моряка, - МИД

Министерство иностранных дел заявляет, что Ливия освободила задержанного в 2016 году украинского моряка.

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года", - написал он.

По его словам, МИД работает, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и из других стран всех украинских моряков.

Как сообщали Українські Новини, в феврале из плена в Ливии освободили четырех украинцев.

Тем временем суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер не видит готовности России освободить 24 украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Ранее ключевым вопросом разговора Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина было освобождение пленных военных моряков.

Россия вернула Украине собаку с захваченного 25 ноября 2018 года в Керченском проливе буксира "Яны Капу".

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