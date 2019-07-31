Ливия освободила задержанного три года назад украинского моряка, - МИД

Министерство иностранных дел заявляет, что Ливия освободила задержанного в 2016 году украинского моряка.\r\nОб этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года", - написал он.\r\nПо его словам, МИД работает, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и из других стран всех украинских моряков.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в феврале из плена в Ливии освободили четырех украинцев.\r\nТем временем суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.\r\nСпециальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер не видит готовности России освободить 24 украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.\r\nРанее ключевым вопросом разговора Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина было освобождение пленных военных моряков.\r\nРоссия вернула Украине собаку с захваченного 25 ноября 2018 года в Керченском проливе буксира "Яны Капу".