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31 липня 2019, середа, 11:20 70
Зовнішня політика 2019-07-31T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського

Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського

Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, який відмовився ініціювати дострокові вибори мера столиці, обговорив з адвокатом Президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джуліані розвиток місцевого самоврядування.

Про це Кличко повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США і України. І звичайно ж, торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування", - написав він.

Кличко повідомив, що зустрівся з Джуліані в Нью-Йорку, який відвідав на його запрошення.

Вони домовилися наступного разу зустрітися в Києві.

Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа.

Тим часом голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений.

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