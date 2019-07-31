Долар впав нижче позначки 25 UAH/USD

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 липня на 19,29 коп. до 25,1925 UAH\/USD, курс купівлі - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 16,56 коп. до 27,6200 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 19,29 коп. до 28,1659 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,7956\r\n25,1925\r\n27,6200\r\n28,1659\r\n3,52\r\n4,11\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,9500\r\n25,6000\r\n27,8500\r\n28,7000\r\n3,89\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,4000\r\n25,0000\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,50\r\n3,95\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75.\r\nТим часом гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.\r\nРаніше стало відомо, куди найвигідніше вкладати гроші українцям.