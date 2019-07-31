Долар впав нижче позначки 25 UAH/USD

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 липня на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс купівлі - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,56 коп. до 27,6200 UAH/EUR, курс продажу знизився на 19,29 коп. до 28,1659 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,7956 25,1925 27,6200 28,1659 3,52 4,11 Максимальний 24,9500 25,6000 27,8500 28,7000 3,89 5,00 Мінімальний 24,4000 25,0000 27,0000 27,9000 2,50 3,95

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75.

Тим часом гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.

Раніше стало відомо, куди найвигідніше вкладати гроші українцям.