Экс-боевика "ДНР" Цемаха оставили под стражей почти на месяц

Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляцию на арест "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, которого СБУ задержала в конце июня, но оставил арест в силе.\r\nОб этом сказал председательствующий судья Юрий Слива, передают Українськi Новини.\r\nЗаседание началось около 15:20.\r\nЦемах принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора СБУ.\r\nВ начале заседания адвокат подсудимого Роман Гонтарев попросил суд исследовать удостоверение, изъятое у Цемаха при задержании.\r\nЦемах на видеосвязи.\r\nВ нем говорится, что экс-начальник ПВО был уволен со службы в запас в октябре 2017 года.\r\nПо мнению адвоката, это обстоятельство свидетельствует о том, что Цемах перестал совершать преступление и вышел из рядов незаконных формирований боевиков, но суд отклонил его ходатайство, оставив арест в силе.\r\n"Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласил председательствующий судья.\r\nТаким образом, суд оставил Цемаха под стражей до 25 августа.\r\nРешение суда первой инстанции от 28 июня оставлено без изменений.\r\nКак сообщали Українські Новини, экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельсвовать по видеосвязи в голладском суде.\r\n17 июля СБУ заявила, что установила и задержала бывшего боевика "ДНР", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.\r\n19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение бывшему "министру обороны" "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.