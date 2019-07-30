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30 июля 2019, вторник, 16:26 93
Судебная власть 2019-07-30T16:49:43+03:00
Українські Новини
Экс-боевика "ДНР" Цемаха оставили под стражей почти на месяц

Экс-боевика "ДНР" Цемаха оставили под стражей почти на месяц

Цемах на видеосвязи.
Цемах на видеосвязи.

Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляцию на арест "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, которого СБУ задержала в конце июня, но оставил арест в силе.

Об этом сказал председательствующий судья Юрий Слива, передают Українськi Новини.

Заседание началось около 15:20.

Цемах принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора СБУ.

В начале заседания адвокат подсудимого Роман Гонтарев попросил суд исследовать удостоверение, изъятое у Цемаха при задержании.

Цемах на видеосвязи.Цемах на видеосвязи.

В нем говорится, что экс-начальник ПВО был уволен со службы в запас в октябре 2017 года.

По мнению адвоката, это обстоятельство свидетельствует о том, что Цемах перестал совершать преступление и вышел из рядов незаконных формирований боевиков, но суд отклонил его ходатайство, оставив арест в силе.

"Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласил председательствующий судья.

Таким образом, суд оставил Цемаха под стражей до 25 августа.

Решение суда первой инстанции от 28 июня оставлено без изменений.

Как сообщали Українські Новини, экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельсвовать по видеосвязи в голладском суде.

17 июля СБУ заявила, что установила и задержала бывшего боевика "ДНР", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение бывшему "министру обороны" "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам  в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.

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