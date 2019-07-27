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27 июля 2019, суббота, 12:17 38
Выборы 2019-07-27T12:19:08+03:00
Українські Новини
ЦИК принял оригиналы протоколов от 183 из 199 округов

ЦИК принял оригиналы протоколов от 183 из 199 округов

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на выборах в Раду, которые состоялись 21 июля, от 183 из 199 округов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 67 ОВО: № 12, 14, 15, 16, 18 (Винницкая область), № 19, 20, 23 (Волынская область), № 25, 29, 32, 34 , 35 (Днепропетровская область), № 65, 66, 67 (Житомирская область), № 78 (Запорожская область), № 83, 84, 85 (Ивано-Франковская область), № 95, 96, 98 (Киевская область), № 101 (Кировоградская область), № 106, 107 (Луганская область), № 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львовская область), № 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одесская область), № 147, 148, 151 (Полтавская область), № 153, 156 (Ровенская область), № 157, 161 (Сумская облас ь), № 163, 166 (Тернопольская область), № 170, 172, 179 (Харьковская область), № 182, 183, 186 (Херсонская область), № 189, 191, 192 (Хмельницкая область), № 196, 197 ( Черкасская область), № 201, 202, 204 (Черновицкая область), № 206, 208, 209, 210 (Черниговская область), № 214, 223 (Киев)", -говорится в сообщении.

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатных округах ОИК ОВО № 27 № 94, № 137, № 168, № 176 с пометкой "Уточненный" до 27 июля, а ОИК ОВО № 33, № 71, № 91, № 93, № 97 - до 29 июля.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий.

Ранее ЦИК принял оригиналы протоколов о результатах голосования на выборах Рады от 46 из 199 окружкомов.

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