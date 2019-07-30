ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців, явка яких становила менш 50%, на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня від всіх 199 окружних виборчих комісій.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Прийнято оригінальні протоколи про підсумки голосування всіх 199 ОВК", - написано в ньому.

Комісія на засіданні 30 липня доручила підготувати і надати протоколи про підсумки голосування окружкомів №127 з позначкою "Уточнений" до 1 серпня, а також прийняла відповідні протоколи про підсумки голосування комісії № 69 у Закарпатській області.

Також ЦВК прийняла протоколи окружних комісій №18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 з позначкою "Уточнений".

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня Центрвиборчком визнав обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Раніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій.

Раніше ЦВК прийняла оригінали протоколів від 183 із 199 округів.