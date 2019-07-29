Ющенка не труїли: прокурор, який розслідував справу, не знайшов складу злочину

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що прокурор, який розслідував можливе отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка, майно якого хочуть заарештувати через підозру в корупції, не знайшов складу злочину у даній справі.

Про це Матіос сказав в інтерв'ю телеведучому Андрію Пальчевському, передають Українські Новини.

"У мене працює заступником генерал Козлов, який був слідчим, що розслідував цю справу, і на нього був замах. І ось я можу це сказати, бо строки давності (пройшли), я його запитав: Ігор Миколайович, от скажи, ти ж розслідував, ти настільки занурений у цю ситуацію, що в тебе має бути своє бачення істини, яку ти зміг довести чи тобі не дали довести, скажи, було чи ні (отруєння)? Він сказав "ні". Отруєння не було", - розповів головний військовий прокурор.

Подальші події у цій справі Матіос відмовився коментувати.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент (2005-2010) Віктор Ющенко заявляє, що слідству відомі виконавці його отруєння, однак вони знаходяться поза межами української юрисдикції.

Раніше суд відмовився заарештувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.

Генеральна прокуратура повідомила колишньому Президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".