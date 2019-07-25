Кафе, два дома и земля: стало известно, какое имущество Ющенко хотят арестовать

Генеральная прокуратура настаивает на наложении ареста на имущество бывшего Президента Виктора Ющенко, в частности на 4 полноценных земельных участка в Обуховском районе Киевской области, 17 1/2 земельных участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением и два жилых дома.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Местонахождение кафе и жилых домов в материалах не указывается.

В судебных материалах отмечается, что Ющенко подозревается в мошенничестве с денежными средствами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказался арестовать имущество Ющенко, но ГПУ обжаловала это решение.

Генеральная прокуратура сообщила бывшему Президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".

Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".