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29 июля 2019, понедельник, 12:17 58
Экономика 2019-07-29T12:57:59+03:00
Українські Новини
В СНБО согласились с утвержденной Кабмином моделью анбандлинга "Нефтегаза"

В СНБО согласились с утвержденной Кабмином моделью анбандлинга "Нефтегаза"

Нефтегаз
Нефтегаз

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) согласились с утвержденной Кабинетом Министров моделью проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом Українськім Новинам сообщил источник, знакомый с результатом заседания экспертной группы СНБО по безопасности в газовой сфере.

Он сообщил, что в СНБО остановились на варианте анбандлинга, который предложил Кабинет Министров.

При этом ранее СНБО отмечало, что вопрос определения модели анбандлинга и проведение самой процедуры - дело Кабинета Министров как акционера.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" оценил утвержденную Кабмином модель проведения анбандлинга в 18 млрд долларов.

Также "Газпром" заявлял, что Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года.

Больше новостей о: Нефтегаз Кабмин СНБО анбандлинг

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