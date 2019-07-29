СНБО предложит Зеленскому ввести должность уполномоченного по международным вопросам энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен предложить Президенту Владимиру Зеленскому ввести должность уполномоченного по международным вопросам энергетической безопасности.\r\nОб этом Українськім Новинам сообщил источник, знакомый с результатом заседания экспертной группы СНБО по безопасности в газовой сфере.\r\n"СНБО намерен предложить Президенту ввести должность уполномоченного по международным вопросам энергетической безопасности", - сказал он.\r\nРанее такая должность существовала в Секретариате Президента в 2008-2010 годах, при Президенте Викторе Ющенко ее занимал Богдан Соколовский.\r\nКак сообщали Українські Новини, СНБО предложил включить еще одних представителей от Украины в переговоры по транзиту газа.\r\nЗеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре, что ранее предложила российская сторона.