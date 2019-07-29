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29 липня 2019, понеділок, 11:45 16
Економіка 2019-07-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
РНБО запропонує Зеленському запровадити посаду уповноваженого з міжнародних питань енергобезпеки

РНБО запропонує Зеленському запровадити посаду уповноваженого з міжнародних питань енергобезпеки

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) має намір запропонувати Президенту Володимиру Зеленському запровадити посаду уповноваженого з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Про це Українськім Новинам повідомило джерело, знайоме з результатом засідання експертної групи РНБО з безпеки в газовій сфері.

"РНБО має намір запропонувати Президенту запровадити посаду уповноваженого з міжнародних питань енергетичної безпеки", - сказав він.

Раніше така посада існувала в Секретаріаті Президента у 2008-2010 роках, при Президенті Вікторі Ющенку її обіймав Богдан Соколовський.

Як повідомляли Українські Новини, РНБО запропонував включити ще одних представників від України переговори щодо транзиту газу.

Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні, що раніше запропонувала російська сторона.

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