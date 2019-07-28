Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу

Президент Владимир Зеленский в День крещения Киевской Руси призывает предстоятелей церквей к диалогу для объединения украинцев.

Об этом он написал в соцсети Twitter, передают Українські Новини.

"Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее!" - написал Президент.

Он также поздравил всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины.

Как сообщали Українські Новини, 27 июля около 50 тыс. прихожан Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) совершили крестный ход в центре Киева.

28 июля около 10 тыс. прихожан Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом) совершили крестный ход в центре Киева. Действо продлилось около получаса и завершилось в 12:00 возле памятника князю Владимиру Великому.

Экс-президент Петр Порошенко прибыл в Софийский собор под конец молебна в честь дня Крещения Украины, несмотря на то, что говорил об уходе в долгосрочный отпуск.