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27 липня 2019, субота, 15:00 30
Судова влада 2019-07-27T17:15:01+03:00
Українські Новини
Екс-начальника поліції Одеси Головіна відправили під домашній арешт

Екс-начальника поліції Одеси Головіна відправили під домашній арешт

Дмитро Головін. Скріншот: Стерненко/YouTube
Дмитро Головін. Скріншот: Стерненко/YouTube

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, який відмовився співпрацювати зі слідством, у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Українським Новинам повідомив представник суду.

Запобіжний захід було обрано 26 липня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Головіна під варту і встановити заставу, однак суд відмовився задовольнити клопотання в такому обсязі й відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Також суд зобов'язав Головіна здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна. Також Головіну САП повідомила про підозру.

Він підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

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