НБУ підвищив гривню майже на 5 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-28 липня, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3161,1983\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2543,9728\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2563,5365\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n234,0556\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0299\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2833,4769\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня зміцніла на міжбанку перед вихідними.\r\nТакож за тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала.