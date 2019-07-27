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27 липня 2019, субота, 08:01 11
Економіка 2019-07-27T09:04:10+03:00
Українські Новини
НБУ підвищив гривню майже на 5 копійок

НБУ підвищив гривню майже на 5 копійок

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-28 липня, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3161,1983
100 доларів США 2543,9728
100 швейцарських франків 2563,5365
1000 ієн 234,0556
10 російських рублів 4,0299
100 євро 2833,4769

Як повідомляли Українські Новини, гривня зміцніла на міжбанку перед вихідними.

Також за тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала.

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