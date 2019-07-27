НБУ підвищив гривню майже на 5 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-28 липня, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3161,1983 100 доларів США 2543,9728 100 швейцарських франків 2563,5365 1000 ієн 234,0556 10 російських рублів 4,0299 100 євро 2833,4769

Як повідомляли Українські Новини, гривня зміцніла на міжбанку перед вихідними.

Також за тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала.