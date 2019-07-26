Самовыдвиженец Сухов на 10% обошел кандидата от "Слуги народа" в Луганской области

В то время, как ЦИК подсчитал 100% бюллетеней, самовыдвиженец Александр Сухов выиграл выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №107 в Луганской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Сухов набрал 28,81%, или 12 179 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, выдвиженец от партии "Слуга народа", коммерческий директор предприятия "Луганская областная "Фармация Пивнич" (розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах) Александр Сорокин набрал 18,78%, или 7 940 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За життя", секретарь Лисичанского городского совета Эдуард Щеглаков - он набрал 15,76%, или 6 662 голосов.

35-летний Сухов родился в Стаханове и проживает в Кадеевке Луганской области, он советник главы благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова", член партии "Наш край".

Всего по округу №107 (Лисичанск, часть Кадиевки, часть Первомайска, часть Попаснянского района) баллотировалось 23 кандидатов.

Раньше Українськi Новини писали, кто проходит в Раду из Луганской области.

Также сотрудница ДТЭК обошла брата Медведчука в округе Луганской области, а депутат Рады Шахов переизбрался в округе Луганской области.