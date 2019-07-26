подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 июля 2019, пятница, 08:26 594
Общество 2019-07-26T08:33:26+03:00
Українські Новини
Ветеран "Азова" рассказал, зачем напал на кортеж Порошенко

Ветеран "Азова" рассказал, зачем напал на кортеж Порошенко

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев объяснил нападение на автомобиль из кортежа пятого президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований желанием передать ему бронежилет.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко. Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске и испытал его", - сказал Макеев.

Также он отметил, что не собирался нападать, но "титушки" его не пустили".

"Но так, как его вооруженные титушки не пустили меня, угрожая оружием, мне ничего не оставалось делать, кроме как совершить то, что я сегодня совершил", - отметил Макеев.

Кроме того, "азовец" пригрозил Порошенко встречей с его побратимами и правосудием.

"Мой позывной "Одиссей", Петр Алексеевич, запомните его. Сегодня вам удалось от меня уйти и от моих товарищей, но повторно вы сделать этого не сможете. Встреча с моими побратимами, как и с правосудием, ждет вас впереди", - сказал Макеев.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные напали на кортеж бывшего Президента Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований.

Позже полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко.

Больше новостей о: Нападение Кортеж Азов Кортеж Порошенко

Архив
Новости
С осени ситуация на валютном рынке может ухудшится: прогноз курс гривны до конца года 08:49
Кто проходит в Раду в Ровенской области: список 08:30
Никита Макеев. Скриншот видео facebook/Odi.vazon
Ветеран "Азова" рассказал, зачем напал на кортеж Порошенко 08:26
ЦИК подсчитал 99,94% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 08:01 Обновляется
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
больше новостей
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 99,94% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 08:01 Обновляется
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации 16:36
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует, - глава Совета общественного контроля при ГБР Болдин 13:38
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
В Украине начали продавать бюсты Зеленского 09:19 Фото
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok