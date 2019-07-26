Ветеран "Азова" рассказал, зачем напал на кортеж Порошенко

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев объяснил нападение на автомобиль из кортежа пятого президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований желанием передать ему бронежилет.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко. Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске и испытал его", - сказал Макеев.

Также он отметил, что не собирался нападать, но "титушки" его не пустили".

"Но так, как его вооруженные титушки не пустили меня, угрожая оружием, мне ничего не оставалось делать, кроме как совершить то, что я сегодня совершил", - отметил Макеев.

Кроме того, "азовец" пригрозил Порошенко встречей с его побратимами и правосудием.

"Мой позывной "Одиссей", Петр Алексеевич, запомните его. Сегодня вам удалось от меня уйти и от моих товарищей, но повторно вы сделать этого не сможете. Встреча с моими побратимами, как и с правосудием, ждет вас впереди", - сказал Макеев.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные напали на кортеж бывшего Президента Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований.

Позже полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко.