Ветеран "Азова" розповів, навіщо напав на кортеж Порошенка

Ветеран полку "Азов" Нікіта Макєєв пояснив напад на автомобіль з кортежу п'ятого президента Петра Порошенка у будівлі Державного бюро розслідувань бажанням передати йому бронежилет.

Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Я родом із Санкт-Петербурга. У 2014 році приїхав воювати за незалежність України. Сьогодні, купивши в темпі чотири бронежилети, три з яких ми з товаришами прострелили на полігоні, ось так от просто і легко. Я хотів один з них передати особисто Петру Олексійовичу. Він не прострілений. Я б хотів, щоб він одягнув його на себе або на свого синочка, який нібито воював у Краматорську і випробував його", - сказав Макєєв.

Також він зазначив, що не збирався нападати, але "тітушки" його не пустили".

"Але так, як його озброєні тітушки не пустили мене, погрожуючи зброєю, мені нічого не залишалося робити, крім як зробити те, що я сьогодні зробив", - зазначив Макєєв.

Крім того, "азовець" пригрозив Порошенку зустріччю з його побратимами та правосуддям.

"Мій позивний "Одіссей", Петро Олексійович, запам'ятайте його. Сьогодні вам вдалося від мене піти і від моїх товаришів, але повторно ви цього зробити не зможете. Зустріч з моїми побратимами, як і з правосуддям, чекає на вас попереду", - сказав Макєєв.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі напали на кортеж колишнього Президента Петра Порошенка після допиту в Державному бюро розслідувань.

Пізніше поліція відкрила справу через напад на кортеж Порошенка.