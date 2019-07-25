На округе сына Порошенко в Виннице победил вице-президент областной федерации тяжелой атлетики от "Слуги народа"

На округе сына Порошенко в Виннице победил вице-президент областной федерации тяжелой атлетики от "Слуги народ

Ректор Винницкого кооперативного института Анатолий Драбовский выиграл на выборах депутатов Верховной Рады в Виннице (одномандатный избирательный округ №12), баллотируясь от партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

58-летний Драбовский получил 33,22% голосов избирателей.

Он является также вице-президентом Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.

Его ближайшими конкурентами стали кандидат от "Европейской солидарности", преподаватель кафедры патологической анатомии, судебной медицины и права Винницкого национального медицинского университета им. Пирогова Елена Верлан-Кульшенко (13,12%) и депутат Винницкого городского совета от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Людмила Ваколюк (10,41%).

На данный момент депутатом Рады от этого округа является Алексей Порошенко (фракция "Блок Петра Порошенко"), сын экс-Президента Петра Порошенко (2014-2019), однако 21 июля он не баллотировался по нему.

Как сообщали Українськi Новини, дочь продюсера "Лиги смеха" и жена главы ДУС с бизнесом в Крыму Ирина Борзова проходит в Раду по Винницкой области, а невестка Оксаны Билозир и дочь депутата от БПП Николая Кучера победила в Винницкой области "Слугу народа".

Сам Кучер и его коллега по фракции БПП Петр Юрчишин переизбрались в Раду по винницким округам.

В Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьер-министра, депутата от БПП и певицу Приходько.

Председатель фракции "Батьківщина" в Винницком облсовете Олег Мейдич выиграл у экс-депутата от Партии регионов Калетника и депутата от БПП Демчака в Винницкой области, а депутат Винницкого облсовета от БПП Геннадий Вацак выиграл у действующего депутата от БПП с этого округа Юрия Македона в Винницкой области.