Депутаты Рады Юрчишин и Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам

Депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Петр Юрчишин и Николай Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам №13 и 17 в Винницкой области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nЮрчишин победил в округе №13 с результатом 36,41% голосов.\r\nЕго ближайшими конкурентами стали депутаты Винницкого городского и областного советов от "Объединения "Самопомощь" Юрий Максименко (27,27%) и Ирина Колесник (8,55%), которые баллотировались от "Слуги народа" и "Голоса" соответственно.\r\nЮрчишин избирается по данному округу второй раз в качестве беспартийного самовыдвиженца.\r\nВ то же время в Раде нынешнего созыва он с первого дня состоял во фракции "Блок Петра Порошенко".\r\nДо этого он был директором агропромышленного научно-производственного предприятия "Визит" и депутатом Хмельницкого районного совета Винницкой области.\r\nКучер победил в округе №17 с результатом 34,96% голосов.\r\nЕго ближайшими конкурентами стали временно безработный Александр Коваль от "Слуги народа" (25,63%) и директор юридическо-земельного союза "Альянс" и центра недвижимости "Альянс-инвест" Андрей Красницкий от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" (23,65%).\r\nКучер также избирается по этому округу второй раз как самовыдвиженец, но с первого дня работы Рады VIII созыва входил в БПП.\r\nДо этого он был директором департамента производства одного из крупнейших производителей мяса птицы "Мироновский хлебопродукт" и депутатом Винницкого областного совета.\r\nКак сообщали Українськi Новини, директор стройпредприятия от "Слуги народа" выиграл выборы в Харьковской области.\r\nВо Львовской области Бондар от "Евросолидарности" выиграл с перевесом в 140 голосов у Кавецкого из "Слуга народа".