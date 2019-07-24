Депутаты Рады Юрчишин и Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам

Депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Петр Юрчишин и Николай Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам №13 и 17 в Винницкой области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Юрчишин победил в округе №13 с результатом 36,41% голосов.

Его ближайшими конкурентами стали депутаты Винницкого городского и областного советов от "Объединения "Самопомощь" Юрий Максименко (27,27%) и Ирина Колесник (8,55%), которые баллотировались от "Слуги народа" и "Голоса" соответственно.

Юрчишин избирается по данному округу второй раз в качестве беспартийного самовыдвиженца.

В то же время в Раде нынешнего созыва он с первого дня состоял во фракции "Блок Петра Порошенко".

До этого он был директором агропромышленного научно-производственного предприятия "Визит" и депутатом Хмельницкого районного совета Винницкой области.

Кучер победил в округе №17 с результатом 34,96% голосов.

Его ближайшими конкурентами стали временно безработный Александр Коваль от "Слуги народа" (25,63%) и директор юридическо-земельного союза "Альянс" и центра недвижимости "Альянс-инвест" Андрей Красницкий от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" (23,65%).

Кучер также избирается по этому округу второй раз как самовыдвиженец, но с первого дня работы Рады VIII созыва входил в БПП.

До этого он был директором департамента производства одного из крупнейших производителей мяса птицы "Мироновский хлебопродукт" и депутатом Винницкого областного совета.

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