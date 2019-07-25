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25 июля 2019, четверг, 13:52 284
Выборы 2019-07-25T16:00:03+03:00
Українські Новини
Депутата от БПП Демчака и экс-депутата от ПР Калетника в Винницкой области обошла "Батькивщина"

Депутата от БПП Демчака и экс-депутата от ПР Калетника в Винницкой области обошла "Батькивщина"

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Винницком областном совете Олег Мейдич победил на выборах депутатов Верховной Рады в Винницкой области в одномандатном избирательном округе №18, где обошел кандидата от партии "Слуга народа", депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Руслана Демчака и бывшего депутата от Партии регионов Григория Калетника.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Мейдич набрал 30,61%.

Он физлицо-предприниматель, был директором Калиновского маслозавода.

Второй результат в округе (16,92%) получил 23-летний Павел Довгань - заместитель директора научно-исследовательского хозяйства "Агрономическое" Винницкого национального аграрного университета, президентом которого является Калетник.

Совсем немного уступил ему действующий депутат Рады от этого округа Руслан Демчак (БПП), который в этот раз баллотировался в порядке самовыдвижения (15,94%), при этом в бюллетене был также его однофамилец, временно безработный самовыдвиженец, который набрал 2,09%.

Калетник, который избирался в Раду по этому округу в 2012 году, а в 2014 стал вторым после Демчака с результатом 15% против 52%, на этих выборах получил пятый результат - 7,42%.

Его обошел самовыдвиженец, руководитель проектов общественной организации "Слуга народа" Андрей Зелинский - 7,95%.

Как сообщали Українськi Новини, дочь продюсера "Лиги смеха" и жена главы ДУС с бизнесом в Крыму Ирина Борзова проходит в Раду по округу в Винницкой области, а невестка Оксаны Билозир и дочь депутата от БПП Николая Кучера победила в округе Винницкой области "Слугу народа".

Сам Кучер и его коллега по фракции БПП Петр Юрчишин переизбрались в Раду по винницким округам.

В свою очередь в Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьер-министра, депутата от БПП и певицу Приходько, а депутат Винницкого облсовета от БПП Геннадий Вацак выиграл у действующего депутата от БПП с этого округа Юрия Македона в Винницкой области.

Больше новостей о: Верховная Рада Батьківщина Винницкая область Руслан Демчак Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019 Олег Мейдич округ 18 Григорий Калетник

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