Невестка Оксаны Билозир и дочь депутата от БПП победила "Слугу народа" в Винницкой области

Лариса Билозир, дочь депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Николая Кучера, который переизбрался второй раз по Винницкой области и невестка Оксаны Билозир, которая также является депутатом от БПП, выиграла парламентские выборыв одномандатном избирательном округе №15 (Винницкая область).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Билозир набрала 35,87% голосов, в то время как ее ближайшие соперники временно безработный Виталий Пращук от "Слуги народа" - 30,67%, а депутат Винницкого городского совета Дмитрий Копера от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" - 11,35%.

Действующий депутат от данного округа Иван Спорыш (БПП) в этот раз баллотировался в порядке самовыдвижения и получил четвертый результат - 4,59% голосов.

37 летняя Билозир была обозначена в бюллетене как беспартийная самовыдвиженка, исполнительный директор общественной организации "Жизнь и развитие общин".

При этом она является депутатом Винницкого областного совета от БПП.

Ее отец избирается по округу в Винницкой области второй раз как самовыдвиженец, но с первого дня работы Рады VIII созыва входил в БПП.

Ее свекровь Оксана Билозир прошла в парламент VIII созыва под №80 в партийном списке БПП.

На этих выборах в округе №15 "Европейская солидарность" не выдвигала собственного кандидата.

Как сообщали Українськi Новини, дочь продюсера "Лиги смеха" и жена главы ДУС с бизнесом в Крыму Ирина Борзова выиграла выборы в Винницкой области.

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