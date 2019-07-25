Невестка Оксаны Билозир и дочь депутата от БПП победила "Слугу народа" в Винницкой области

Лариса Билозир, дочь депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Николая Кучера, который переизбрался второй раз по Винницкой области и невестка Оксаны Билозир, которая также является депутатом от БПП, выиграла парламентские выборыв одномандатном избирательном округе №15 (Винницкая область).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nБилозир набрала 35,87% голосов, в то время как ее ближайшие соперники временно безработный Виталий Пращук от "Слуги народа" - 30,67%, а депутат Винницкого городского совета Дмитрий Копера от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" - 11,35%.\r\nДействующий депутат от данного округа Иван Спорыш (БПП) в этот раз баллотировался в порядке самовыдвижения и получил четвертый результат - 4,59% голосов.\r\n37 летняя Билозир была обозначена в бюллетене как беспартийная самовыдвиженка, исполнительный директор общественной организации "Жизнь и развитие общин".\r\nПри этом она является депутатом Винницкого областного совета от БПП.\r\nЕе отец избирается по округу в Винницкой области второй раз как самовыдвиженец, но с первого дня работы Рады VIII созыва входил в БПП.\r\nЕе свекровь Оксана Билозир прошла в парламент VIII созыва под №80 в партийном списке БПП.\r\nНа этих выборах в округе №15 "Европейская солидарность" не выдвигала собственного кандидата.\r\nКак сообщали Українськi Новини, дочь продюсера "Лиги смеха" и жена главы ДУС с бизнесом в Крыму Ирина Борзова выиграла выборы в Винницкой области.\r\nВ Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьер-министра, депутата от БПП и певицу Приходько.