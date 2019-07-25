В Закарпатской области самовыдвиженцы забрали четыре из шести мандатов

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Закарпатской области. Больше всего мандатов в Закарпатской области забрали самовыдвиженцы Роберт Говарт, Валерий Лунченко, Василий Петевка и Владислав Поляк. Виктор Балога победил на 69 округе от партии "Единый центр". Также от "Слуги народа" в 70 округе Закарпатской области выиграл Михаил Лаба.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗакарпатська область\r\n\r\n\r\n68\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,98\r\n \r\nГОРВАТ РОБЕРТ ІВАНОВИЧ\r\n19,76\r\n \r\n\r\n\r\n69\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,71\r\n \r\nБАЛОГА ВІКТОР ІВАНОВИЧ\r\n35,82\r\n \r\n\r\n\r\n70\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,04\r\n \r\nЛАБА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ\r\n26,06\r\n \r\n\r\n\r\n71\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,15\r\n \r\nЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n49,14\r\n \r\n\r\n\r\n72\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n55,19\r\n \r\nПЕТЬОВКА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n34,30\r\n \r\n\r\n\r\n73\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,60\r\n \r\nПОЛЯК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ\r\n39,72\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области партия "Слуга народа" забрала 16 из 17 мандатов. Также "Слуга народа" победила на пяти из шести округов в Житомирской области.