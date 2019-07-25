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25 июля 2019, четверг, 14:20 722 Список
Выборы 2019-07-25T14:20:01+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области самовыдвиженцы забрали четыре из шести мандатов

В Закарпатской области самовыдвиженцы забрали четыре из шести мандатов

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Закарпатской области.

Больше всего мандатов в Закарпатской области забрали самовыдвиженцы Роберт Говарт, Валерий Лунченко, Василий Петевка и Владислав Поляк. 

Виктор Балога победил на 69 округе от партии "Единый центр". 

Также от "Слуги народа" в 70 округе Закарпатской области выиграл Михаил Лаба.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Закарпатська область
68 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,98   ГОРВАТ РОБЕРТ ІВАНОВИЧ 19,76  
69 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,71   БАЛОГА ВІКТОР ІВАНОВИЧ 35,82  
70 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,04   ЛАБА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 26,06  
71 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,15   ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 49,14  
72 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 55,19   ПЕТЬОВКА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 34,30  
73 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,60   ПОЛЯК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 39,72

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области партия "Слуга народа" забрала 16 из 17 мандатов

Также "Слуга народа" победила на пяти из шести округов в Житомирской области. 

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