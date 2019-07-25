Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Слядневу

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом говорится в указе №553 от 23 июля, передают Українськi Новини.

Ранее Сляднева была заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Киева.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем - начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.

Новому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.

С июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.

В 2014 году Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество".

Позже Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева.