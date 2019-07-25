Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Слядневу

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.\r\nОб этом говорится в указе №553 от 23 июля, передают Українськi Новини.\r\nРанее Сляднева была заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Киева.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем - начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.\r\nНовому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.\r\nС июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.\r\nВ 2014 году Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество". \r\nПозже Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева.