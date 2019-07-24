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24 июля 2019, среда, 16:53 52
Верховная Рада и партии 2019-07-24T16:53:10+03:00
Українські Новини
Вакарчук возглавил "Голос"

Вакарчук возглавил "Голос"

Святослав Вакарчук. Фото: facebоok.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук. Фото: facebоok.com/sviatoslav.vakarchuk

Певец Святослав Вакарчук возглавил партию "Голос".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

"Сегодня съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования партии, сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для "Голоса", - написано в нем.

Со ссылкой на слова Вакарчука отмечается, что певец сосредоточится на развитии партии.

"Голос" продолжит развивать свою региональную структуру и начинает готовиться к местным выборам.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

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